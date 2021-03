Die U23 des FC Bayern München hat in der 3. Fußball-Liga am Montagabend bei Waldhof Mannheim einen Punkt geholt - die Partie endete 2:2 (2:1). Den zwei Toren der Gastgeber in der ersten Halbzeit durch Anton-Leander Donkor (9. und 33. Minute) setzte Bayerns Kapitän Nicolas Feldhahn zunächst nur einen verwandelten Foulelfmeter entgegen (16.). Sekunden nach dem Wiederanpfiff ließ Mannheims Marcel Costly eine Riesenchance zum 3:1 liegen, fast im Gegenzug traf Christopher Scott zum Ausgleich (47.). In der siebenminütigen Nachspielzeit waren die Bayern dem Sieg näher, der eingewechselte Jann-Fiete Arp setzte einen Heber neben das Tor. Münchens Cheftrainer Holger Seitz wurde wegen einer Gelbsperre von seinem Assistenten Dirk Teschke vertreten. Am Sonntag empfängt der FC Bayern II den SV Wehen Wiesbaden.