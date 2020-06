Basketball-Bundesligist FC Bayern München wird seine Partien beim Finalturnier um die Meisterschaft (6. bis 28. Juni) bei einem Public Viewing im Autokino-Format auf der Fläche des "Audi Brand Experience Center" am Münchner Flughafen zeigen. Diesen Samstag gegen Ulm (20.30 Uhr) findet die erste Übertragung statt. Der Ton wird über das Autoradio via UKW übertragen, über die Frequenz wird vor Ort informiert. Insgesamt stehen 140 Stellplätze zur Verfügung. Die Tickets sind ausschließlich im Vorverkauf über die Webseite www.fcbbasketball.de/de/tickets erhältlich. Der Erlös geht an soziale Einrichtungen.