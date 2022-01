Spiel in Istanbul verschoben

Das für kommenden Freitag geplante Euroleague-Auswärtsspiel der Bayern-Basketballer bei Titelverteidiger Efes Istanbul muss verschoben werden: Wie die Bayern am Montag vermeldeten, sind beim türkischen Meister zahlreiche Tests auf das Corona-Virus positiv ausgefallen. Zuletzt war bereits die Partie des Rückrundenstarts in der Euroleague bei Asvel Villeurbanne aus dem gleichen Grund verschoben worden, neuer Termin für das Duell mit dem französischen Titelträger ist der 25. Januar. Die Bayern sind somit am kommenden Sonntag (15 Ihr) beim BBL-Heimspiel gegen die Niners Chemnitz wieder im Einsatz.