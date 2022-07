sid

Augustine Rubit läuft auch in der kommenden Saison der Basketball Bundesliga (BBL) für den Meisterschaftszweiten Bayern München auf. Der 32-jährige US-Amerikaner verlängerte seinen Vertrag beim Euroleague-Teilnehmer um ein Jahr. Dagegen verlässt Leon Radosevic, 32, den Klub. Der kroatische Center mit deutschem Pass geht nach vier Jahren, in denen er die Meisterschaft 2019 sowie den Pokalsieg 2021 gewann. Rubit war im Vorjahr von Zalgiris Kaunas/Litauen nach München gewechselt. Der Power Forward, von 2014 bis 2019 in Tübingen, Ulm und Bamberg unter Vertrag, kam in der BBL 2021/22 auf einen Schnitt von 10,6 Punkten pro Spiel. Auch in der Euroleague überzeugte er mit 10,5 Zählern im Schnitt.