Die Basketballer des FC Bayern München sind nach dem Ausrutscher beim Tabellenletzen Gießen 46ers (94:95) am vorigen Samstag zurück in der Spur. In einer vom 29. Spieltag vorgezogenen Bundesliga-Partie besiegten sie am Dienstagabend in eigener Halle das Team von Medi Bayreuth 83:62 (44:29) und festigten mit nun 44:12 Punkten den dritten Tabellenplatz hinter den Riesen Ludwigsburg (50:4) und Titelverteidiger Alba Berlin (44:8). Erfolgreichste Werfer der Münchner waren Paul Zipser (19 Punkte), Jalen Reynolds (18) und JaJuan Johnson (13); die Letztgenannten fingen zudem je sechs Rebounds. Bei den auf Platz zehn zurückgefallenen Bayreuthern (22:32) sammelten Dererk Pardon (18) und Frank Bartley (11) die meisten Zähler.