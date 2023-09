Dino Radoncic wechselt zu Bayern Münchens Basketballern. Das gab der 24-jährige montenegrinische Nationalspieler beim Kurznachrichtendienst X bekannt. "Nach zehn Jahren in Spanien ist es Zeit für eine neue Herausforderung", schrieb der in Gießen geborene 2.03 Meter große Power Forward, der in seiner Jugend bei Real Madrid und zuletzt für Saragossa spielte.