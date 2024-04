Xavi Hernández, 44, bleibt nun doch über den Sommer hinaus Trainer des FC Barcelona. Wie diverse spanische Medien am Mittwochabend unter Berufung auf namentlich nicht genannte, aber offizielle Quellen Barças meldeten, widerrief Xavi seinen Ende Januar für dieses Saisonende erklärten Rücktritt. Nun heißt es, Xavi werde seinen bis 2025 laufenden Vertrag doch erfüllen. Von Xavi selbst lag zunächst keine Stellungnahme vor.

Schon vor Wochen waren Gerüchte aufgetaucht, dass Xavi erwäge, vom Rücktritt zurückzutreten. Und dass Barças Führung alles dransetze, ihn zum Umdenken zu bewegen. In der Zwischenzeit hatte sich Barça mit zahlreichen Nachfolgekandidaten beschäftigt - unter anderem mit dem früheren Bundestrainer Hansi Flick und Roberto De Zerbi (Brighton & Hove Albion). Die klamme Finanzsituation Barças ließ derartige Verpflichtungen aber als bloßes Wunschdenken erscheinen. Zuletzt galt daher als sicher, dass Rafa Márquez, früherer mexikanischer Barça-Profi und aktuell Trainer der zweiten Mannschaft, im Falle eines vollzogenen Abschied Xavis befördert werden würde.

Zum Zeitpunkt der Rücktrittsankündigung war Xavi wegen der Qualität des Spiels und fehlender Resultate seiner Mannschaft in die Kritik geraten. Im Januar hatte sich nämlich schon angedeutet, was nun Realität ist: dass Barça die Saison ohne Titel abschließen würde. In der vergangenen Woche schied der Klub im Viertelfinale der Champions League aus, danach verlor er den Clásico bei Real Madrid.

Im Januar hatte der seit Ende 2021 amtierende Xavi versichert, dass er zurücktrete, weil es "das Beste für Barça" sei. In den vergangenen Wochen hatte seine Mannschaft wieder überzeugender agiert. Auf Fragen, ob er sich vorstellen könne, doch noch Trainer zu bleiben, hatte Xavi stets versichert, dass er "Stand jetzt" bei seiner Entscheidung bleiben würde. Bei einer Unterredung mit Klubchef Joan Laporta soll er nun am Mittwochabend endgültig mitgeteilt haben, dass er doch gewillt ist, bis Sommer 2025 zu bleiben.