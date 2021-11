Der argentinische Fußball-Nationalspieler Sergio Agüero, 33, muss nach Atemnot in einem Spiel der spanischen Liga für mindestens drei Monate pausieren. Das teilte der FC Barcelona am Montagabend mit, ohne eine genaue Diagnose zu nennen. Agüero sei von Dr. Josep Brugada untersucht und behandelt worden, Brugada ist renommierter Kardiologe und Spezialist für Herzrhythmus-Störungen. Agüero war am vergangenen Samstag im Spiel gegen Deportivo Alaves (1:1) schon in der ersten Halbzeit einige Augenblicke nach einem Luftzweikampf benommen zu Boden gegangen. Er wurde behandelt und dann vom Platz geführt. Im Anschluss folgten erste Herzuntersuchungen im Krankenhaus.