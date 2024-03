Der FC Augsburg setzt langfristig auf Geschäftsführer Michael Ströll. Der Vertrag des gesamtverantwortlichen CEOs wurde bis zum 30. Juni 2029 verlängert, wie der Fußball-Bundesligist am Freitag mitteilte. "Michael Ströll hat die Entwicklung der vergangenen 15 Jahre beim FC Augsburg, die eine absolute Erfolgsgeschichte ist, maßgeblich mitverantwortet und geprägt", lobte Vereinspräsident Markus Krapf. Der FCA sei als stabiler Bundesligist "strukturell sehr gut aufgestellt" und "wirtschaftlich kerngesund". Ströll sei daher "die ideale Besetzung an der Spitze unseres FCA". Der 39 Jahre alte Sportökonom, der selbst für die zweite Augsburger Mannschaft gespielt hatte, begann 2006 als Praktikant bei den Schwaben. 2016 wurde er Finanz-Geschäftsführer, nach dem Rückzug von Stefan Reuter im September 2023 übernahm Ströll die Gesamtverantwortung. Der Funktionär sagte in der Mitteilung, dass er sich auf die kommenden Jahre freue und "dass wir auf unserem Weg noch lange nicht am Ende sind".