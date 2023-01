Der FC Augsburg hat Angreifer Dion Beljo verpflichtet, der in der zweiten Saisonhälfte mit Toren zum Verbleib des Tabellen-14. in der Fußball-Bundesliga beitragen soll. Der 20 Jahre alte und 1,95 Meter große Mittelstürmer kommt vom kroatischen Tabellendritten NK Osijek, wie der FCA am Freitag mitteilte. Der U21-Nationalspieler Kroatiens spielte schon als 17-Jähriger in der ersten Liga seines Heimatlandes. Nach der sportmedizinischen Untersuchung unterschrieb Beljo beim FCA einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. Zur Ablösesumme wurden keine offiziellen Angaben gemacht. In Medienberichten war von mindestens drei Millionen Euro die Rede.

In 19 Saisonpflichtspielen für Osijek erzielte der Angreifer neun Tore. "Mit ihm erhalten wir einen körperlich starken Mittelstürmer, der mit seinen Qualitäten und seiner Power unser Offensivspiel verstärken wird", sagte FCA-Geschäftsführer Stefan Reuter. Beljo berichtete, dass sich die Augsburger sehr um ihn bemüht hätten und ihm die Verantwortlichen "Ziele und Perspektiven des Vereins aufgezeigt" hätten, "mit denen ich mich voll und ganz identifizieren kann". Er sei sehr glücklich über den Wechsel. "Die Bundesliga ist eine der besten Ligen Europas, und es ist für mich sehr reizvoll, mich auf diesem Niveau zu beweisen. Ich möchte mit Toren und Vorlagen sowie meinem Einsatz helfen", sagte Beljo. Die abstiegsbedrohten Augsburger starten am 22. Januar bei Borussia Dortmund in die Restrunde.