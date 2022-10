Auf dem Weg zu seinem Comeback beim FC Augsburg muss Niklas Dorsch den nächsten bitteren Rückschlag hinnehmen. Wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag mitteilte, hat sich der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler erneut einen Mittelfußknochen angebrochen. "Unsere #30 wird morgen operiert und in diesem Jahr nicht mehr zum Einsatz", schrieben die Augsburger auf Twitter. Dorsch fehlt bereits seit Saisonbeginn, nachdem sich der U21-Europameister von 2021 in der Vorbereitung den Mittelfuß gebrochen hatte. Am Freitag verletzte er sich bei seinem Comeback für das Regionalliga-Team des FCA.