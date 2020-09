Daniel Baier, ehemaliger Kapitän des Fußball-Bundesligisten FC Augsburg, hat offiziell seine Profi-Laufbahn beendet. Dies gab der 36-Jährige in einer Videobotschaft via Instagram bekannt. "Ich werde nach 17 Jahren meine Profischuhe an den Nagel hängen. Mein Wunsch war es, meine Karriere beim FC Augsburg zu beenden, auch wenn es jetzt anders gekommen ist, als ich es mir vorgestellt habe", sagte Baier. Ende Juli war sein Vertrag in Augsburg "in gegenseitigem Einvernehmen" aufgelöst worden. Insgesamt absolvierte Baier in 17 Profijahren 447 Erst- und Zweitligapartien, davon 355 für den FCA.

"Ich bin unglaublich glücklich und stolz, mich als Kind der Bundesliga bezeichnen zu dürfen, und schaue einfach nur stolz auf diese Zeit zurück", sagte Baier. Mit seinem Rücktritt vom Fußball haben sich auch verschiedene Gerüchte über einen neuen Verein erledigt. Im Gespräch war auch der Drittligist TSV 1860 München, bei dem Baier von 2003 bis 2007 seinen Einstieg ins Profigeschäft vollzogen hat. "Danke auch für die ernst gemeinten oder nicht ernst gemeinten Angebote oder Vorschläge, wo ich denn noch weiter Fußball spielen sollte", sagte Baier lachend. Er habe nun aber "eine Entscheidung getroffen, die eigentlich schon länger feststeht und in mir gereift ist".