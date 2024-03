Der ehemalige Profi Christoph Janker wird Technischer Leiter beim Fußball-Bundesligisten FC Augsburg. Der 39-Jährige, der nach seiner Zeit als aktiver Spieler seit Februar 2020 beim FCA im sportlichen Management beheimatet ist und bisher Leiter Lizenzmannschaft war, verantwortet nun die Bereiche Scouting und Datenanalyse. Janker unterschrieb einen neuen Vertrag bis 30. Juni 2027. Als Gesamtverantwortlicher im Bereich Scouting erhält Janker personelle Unterstützung. Babacar Wane kommt als neuer Chefscout. Der 59-Jährige war bis März 2023 in dieser Position bei Hertha BSC tätig. Zuvor arbeitete er als Scout bei Eintracht Frankfurt sowie über neun Jahre in der Scouting-Abteilung des SC Freiburg, darunter drei Jahre in leitender Funktion.