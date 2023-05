Der bisherige Stammkeeper Rafal Gikiewicz verlässt den abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten FC Augsburg nach Saisonende. Wie der Klub am Freitag mitteilte, wird der im Sommer auslaufende Vertrag des 35 Jahre alten Polen nicht verlängert. Gikiewicz war 2020 von Liga-Konkurrent 1. FC Union Berlin nach Augsburg gewechselt und stand 96-mal für den FCA im Tor. Zuletzt hatte es viele Spekulationen um die Zukunft des impulsiven Schlussmanns gegeben. Bei 25 Einsätzen in dieser Bundesliga-Spielzeit hätte sich der Vertrag des Torhüters automatisch verlängert. Nach dem vorzeitigen Saisonende aufgrund einer Schulterverletzung kommt Gikiewicz aber nur auf 23 Spiele. "Nachdem die Option nicht mehr erreicht werden kann, haben wir entschieden, den Vertrag nicht zu verlängern und dies Rafal in einem persönlichen Gespräch extra noch vor dem letzten Heimspiel mitgeteilt, damit auch er die Möglichkeit bekommt, sich von den Fans am Sonntag im Stadion verabschieden zu können", äußerte FCA-Manager Stefan Reuter.

Schon vor Gikiewicz' Verletzung hatte vieles auf eine Trennung hingedeutet. Medienberichten zufolge pochte der Torwart auf einen weiteren Zweijahresvertrag beim FCA. Der Verein soll allerdings nur über eine Zusammenarbeit über ein weiteres Jahr nachgedacht haben. Zuletzt war Gikiewicz von Tomas Koubek ersetzt worden. Dem Vernehmen nach soll der FCA auch weiterhin Interesse an Mainz-Keeper Finn Dahmen haben. Gikiewicz wird vor dem Heimspiel am Sonntag (17.30 Uhr) gegen Borussia Dortmund verabschiedet - und mit ihm André Hahn, Daniel Caligiuri und Tobias Strobl, deren auslaufende Verträge ebenfalls nicht verlängert werden.