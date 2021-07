Fake Agents im Fußball:Die Masche mit der Hoffnung

Von Jonas Hüster

Als Osman Kamara sein Zuhause verließ, überkam ihn ein schlechtes Gefühl. Es sei wie ein Krampf gewesen, der sich in seinem Bauch ausbreitete. Trotzdem fuhr er im Frühjahr 2018 zum Flughafen und landete in Manchester. Er sollte an einem Probetraining des Bangor City FC teilnehmen, ein walisischer Klub, der schon in der Qualifikation zur Europa und Champions League spielte. Sein Berater hatte das Vorspielen organisiert, er hätte gute Chancen, der Klub suche Spielertypen wie ihn, wurde Kamara versprochen. Den Flug bezahlte er selbst, um eine Unterkunft wollte sich sein Berater kümmern. Kamara hatte ihm dafür Geld überwiesen.