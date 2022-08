Von Barbara Klimke

Links standen Hostessen im Dirndl. Rechts hatte der Pflanzenmann Aufstellung genommen, der an der Regattastrecke am Samstag die traditionelle Rolle des Blumenfräuleins übernahm. Und als er bei der Gratulation seine Topfpflanzen übergab, die in München die Bouquets ersetzen, als er die vier Sieger umarmte und ihnen freundlich die Schultern tätschelte, da schimmerte es verdächtig feucht in seinen Augen. "Ich bin halt nah am Wasser gebaut", sagte Ronald Rauhe. Die Ehrung der alten Kumpels zu übernehmen, "das war nochmal ein kleiner Abschied für mich".

Niemanden hätte es sonderlich verwundert, hätte der drahtige Mann einige Minuten zuvor sein blaues Sakko abgelegt und sich noch einmal hineingeschwungen in den langen, schmalen Viererkajak. Er saß ja lange genug darin. Fünf Jahre, um genau zu sein, bis zu den Olympischen Sommerspielen vor zwölf Monaten in Tokio, als er sich mit Max Rendschmidt, Tom Liebscher und Max Lemke im Alter von damals 39 Jahren letztmals über die goldene Ziellinie kämpfte. Natürlich sei er nun in Gedanken noch einmal mitgepaddelt, sagte Rauhe, er hat jeden Zentimeter Kraft und Anstrengung auf der 500-Meter-Strecke im Muskelgedächtnis gespeichert. Doch das Flaggschiff des Deutschen Kanu-Verbands steuert, seit der alte Kommandant von Bord ging, nun auf einem neuen Kurs.

Dass die Richtung stimmt, hat sich für die Beteiligten jedoch im Grunde erst am Samstag bei der Europameisterschaft in Oberschleißheim bestätigt, als der Vierer der Konkurrenz im Schlussspurt enteilte. Auch Rauhe, der zweimalige Olympiasieger, der neben seinem Job als Blumenfee die Kanuwettbewerbe der European Championships als Co-Kommentator fürs Fernsehen analysierte, sah eine deutliche Steigerung im Vergleich zur Weltmeisterschaft vor zwei Wochen in Kanada, als der Vierer den zweiten Platz hinter den derzeit beherrschenden Spaniern belegte: Der EM-Finallauf, sagte er, sei "das beste Rennen der Saison" gewesen - auch wenn die spanische Flotte diesmal kein großartig bemanntes Boot ins Wasser geschickt hatte.

Tatsächlich war die Erleichterung des Quartetts viel größer, als es Außenstehende hätten vermuten können. Denn der Kanu-Vierer steht, ähnlich wie der ruhmreiche Deutschlandachter der Ruderer, stets unter dem besonderen Erfolgszwang des verbandseigenen Paradeboots. Die Besatzung habe nun auch in neuer Formation "die Leistung gezeigt, die von uns erwartet wurde", führte der der neue Kommandant, Tom Liebscher, 29, aus, und im Klartext heiße das: "nichts Geringeres als Gold".

Zwar wurde nur eine Position umbesetzt, Jacob Schopf, 23, aus Berlin rückte für Ronald Rauhe nach. Aber jede Veränderung stört ein sensible Gleichgewicht im kippeligen Mannschaftsboot, das erst nach mühevollen Anpassungsprozessen austariert werden kann. "Wir haben alle Stärken und Schwächen, Taktik und Training angepasst", sagt Liebscher. Schopf, der neue Mann, sitzt nicht auf Rauhes alter Position, sondern weiter hinten; Liebscher ist nun der, der den Paddeltakt vorgibt. Und trotzdem befand sich der Vierer Anfang der Saison noch auf einem kaum wahrnehmbaren Schlingerkurs, auch weil sich die Athleten in der nacholympischen Saison etwas mehr auf ihr Studium oder ihre Ausbildung konzentrierten. Erschwerend hinzu kam bei drei der vier Kanuten eine Corona-Infektion.

Anfangs, sagt Liebscher, habe sich die Mannschaft beständig mit dem Goldboot von Tokio verglichen. Und das war schon auf den ersten 100 Metern eine Sekunde schneller durchs Wasser gerauscht als der neuformierte K4: "Wir haben uns ehrlich zusammengesetzt und gesagt: Wir legen alle Daten weg und sammeln neues Material." Erst von da an, so Liebscher, "konnten wir uns als Team lösen und frei trainieren".

Seit Samstag, als ihre Kanuspitze im letzten Rennen der Saison als erste über die Ziellinie schoss, wissen sie, dass sie zu einem schlagfertigen Ensemble zusammengewachsen sind. Das alte Boot gibt es nicht mehr. Es ist eine neue Einheit entstanden. "Das ist es", sagte Liebscher, "was uns heute gelungen ist: Zu zeigen, wir sind eine neue Crew." Nicht nur Ronald Rauhe hat letztlich Abschied genommen, auch der Vierer ist jetzt auf einem neuen Weg. Den Blumentopf vom alten Kumpan will Liebscher nun in Ehren halten. Ohnehin gefiel ihm die Idee, sich das Präsent im Garten als Erinnerung zu bewahren: als "Münchenpflanze", wie er sagte.