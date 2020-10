Bundesligist Bayer Leverkusen hat in der Europa League die erste Pflichtspielniederlage der Saison erlitten. Die lange in Unterzahl agierende Mannschaft verlor bei Slavia Prag am Donnerstagabend 0:1 (0:0). Das Tor für die Gastgeber erzielte Peter Olayinka (80.) in der Schlussphase. Aufgrund eines frühen Platzverweises gegen Karim Bellarabi (22.) spielte Leverkusen rund 70 Minuten in Unterzahl. Bayer-Torhüter Lukas Hradecky parierte zudem einen Foulelfmeter von Nicolae Stanciu (65.).