Bayer Leverkusen hat seine Siegesserie auch in der Europa League fortgesetzt und das Weiterkommen bereits am vierten Spieltag gesichert. Der von Xabi Alonso trainierte Bundesliga-Spitzenreiter gewann am Donnerstag durch einen Handelfmeter in der vierten Minute der Nachspielzeit 1:0 (0:0) beim FK Karabach Agdam. Victor Boniface verwandelte in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku souverän. Nach vier von sechs Gruppenspielen haben die Leverkusener, die in dieser Saison noch kein Pflichtspiel verloren haben, zwölf Punkte. Alonso setzte in seiner Startelf auf Rotation, nahm sechs Wechsel im Vergleich zum 3:2-Sieg bei der TSG Hoffenheim am Samstag vor - und sein Team kam nicht gut ins Spiel. Der Außenseiter, der im Hinspiel 1:5 untergegangen war, gestaltete die Partie offen, ohne wirklich gefährlich zu werden. "Wir sind weit gereist und wollten unseren besten Fußball zeigen. Das hat nicht ganz geklappt", sagte Nationalspieler Jonas Hofmann. "Aber auch so ein Sieg tut richtig gut."