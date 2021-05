Der ERC Ingolstadt hat seinen Kader mit einem von vielen Klubs umworbenen Talent verstärkt. Samuel Dubé wechselt von den RB Hockey Juniors aus Österreich zu den Panthern. Der 18-Jährige gilt als hochveranlagter Techniker, der sich bei den Panthern langfristig entwickeln will. "Samuel ist sowohl läuferisch als auch technisch sehr stark", sagte ERC-Sportdirektor Larry

Mitchell. "Sein Vater ist einer der besten Skills-Trainer in Europa. Davon hat er sicherlich profitiert. Wir wollen ihn bei uns langfristig entwickeln." Dubé begann seine Karriere im Nachwuchs des EC Bad Tölz und war dort bis zur U16 aktiv, ehe er in die Hockey Akademie von Red Bull wechselte. Anschließend verbrachte er mehr als zwei Jahre bei den Halifax Mooseheads in der kanadischen Juniorenliga QMJHL.