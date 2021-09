Der ERC Ingolstadt hat den Vertrag mit Kapitän Fabio Wagner langfristig verlängert. Der gebürtige Landshuter kam 2014 als 18-Jähriger an die Donau, inzwischen ist der Nationalspieler "unter unseren Top-Vier-Verteidigern gesetzt", lobt Sportdirektor Larry Mitchell den dienstältesten ERC-Profi. "Er ist ein großes Vorbild in Sachen Professionalität und ein Musterbeispiel dafür, was man mit harter Arbeit erreichen kann." An diesem Freitag (19.30 Uhr) startet Wagner mit dem ERC in Bietigheim in seine achte DEL-Saison. Zur Vertragsdauer machte der Klub keine Angaben.