Der FC Arsenal hat im Kampf um die Europacup-Plätze weiter an Boden verloren. Ohne ihren rot-gesperrten deutschen Torhüter Bernd Leno kassierten die Gunners am Samstag bei Aston Villa mit 0:1 (0:1) bereits die zehnte Saisonniederlage in der englischen Fußball-Meisterschaft. Für den Siegtreffer der Gastgeber im Villa Park sorgte Ollie Watkins bereits nach 75 Sekunden. Arsenal lag in der Premier League zum Auftakt des 23. Spieltags mit 31 Zählern zunächst auf dem zehnten Platz.

Der frühere Leverkusener Leno fehlte, weil er am vergangenen Dienstag bei der 1:2-Niederlage gegen die Wolverhampton Wanderers die Rote Karte gesehen hatte. Zuvor musste auch der brasilianische Innenverteidiger David Luiz wegen eines Foulspiels mit Rot vom Platz