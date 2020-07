Die englische Premier League schließt sich den Top-Ligen Europas an und verlängert die Transferperiode bis zum 5. Oktober. Auch die Bundesliga, die italienische Serie A und die spanische Liga ermöglichen in diesem Corona-Jahr Wechsel bis tief in den Herbst. Mit der Verlängerung folgt England dem Appell der Europäischen Fußball-Union Uefa. dass die Vereine wegen der später zu Ende gehenden Saison und der später beginnenden kommenden Saison auch international möglichst lange und flexibel Transfers abwickeln können. Bis 6. Oktober können Spieler für Champions und Europa League 2020/2021 registriert werden. In England beginnt die Transferperiode erst am 27. Juli, in der Bundesliga passierte dies bereits am Mittwoch. In England gibt es sogar bis 11. Oktober die Option für Wechsel zwischen der Premier League und tieferen Ligen.