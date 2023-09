Springreiter Philipp Weishaupt hat nach einer spannenden Aufholjagd bei der Europameisterschaft in Mailand die Silbermedaille im Einzel gewonnen. Der 38-Jährige aus Riesenbeck in Westfalen ritt am Sonntag in zwei Runden mit Zineday im Ippodromo San Siro vom sechsten auf den zweiten Platz. Weishaupt und sein junger Westfalen-Wallach Zineday, die mit dem Team im Nationenpreis am Freitag knapp die Bronzemedaille verpasst hatten, legten durch die zwei perfekten Runden letztlich 4,31 Fehlerpunkte hin. Sein Pferd sei "von Runde zu Runde sicherer geworden", sagte Weishaupt.

Europameister wurde der Schweizer Steve Guerdat mit Dynamix mit fünf Nullrunden und 0,43 Punkten. Weishaupt profitierte auch von einem Abwurf des Schweden Jens Fredricson mit Markan Cosmopolit, der den Sonntag auf Platz eins begann und am Ende nur Fünfter wurde. Das zweitbeste deutsche Ergebnis verbuchte Christian Kukuk, 33, mit Mumbai auf Platz 14. Jana Wargers hatte auf einen Start im Einzelfinale mit Limbridge verzichtet, ausgeschieden waren Marcus Ehning mit Stargold und Gerrit Nieberg mit Ben.