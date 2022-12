Von David Kulessa

Wenn sich am ersten Weihnachtsfeiertag die Elite des Weltschachs in Almaty, Kasachstan, zur Schnell- und Blitzschach-Weltmeisterschaft trifft, sitzt natürlich auch Elisabeth Pähtz am Brett. Deutschlands beste Schachspielerin hat den Wettbewerb seit 2012 nie verpasst, 2017 wurde sie Dritte. Trotzdem ist das Turnier für Pähtz, 37, in diesem Jahr ein besonderes. Denn zum ersten Mal spielt sie die WM als Großmeister.

Großmeisterin, also Woman Grandmaster, ist etwas anderes, den Titel trägt sie bereits seit mehr als zwanzig Jahren. Seit Anfang Dezember jedoch gehört sie nun auch zu jener Spitzenklasse, die keineswegs nur den Männern offensteht. Den Großmeistertitel hat die 37-Jährige als erste deutsche Frau überhaupt erhalten, weltweit gehört sie zu einer exklusiven Gruppe von 40 Spielerinnen.

Der Weg dahin war aufreibend. Wie der Sport selbst so ist auch die Vergabe des Großmeistertitels im Schach nicht ganz unkompliziert. Sie ist sogar derart knifflig, dass selbst die Offiziellen nicht immer voll durchblicken, wie sich 2016 zeigte. Damals, bei der Europameisterschaft im klassischen Schach, erreichte Pähtz Platz fünf und spielte außerdem so gut, dass die Leistung für ihre zweite Großmeisternorm nach 2011 reichte. Für den Titel braucht es drei Normen. An ihrer Performance besteht bis heute kein Zweifel - jedoch: Unter den Gegnerinnen befanden sich statt der erforderlichen drei nur zwei Spielerinnen mit Großmeistertitel. Trotzdem hatte Schiedsrichter Werner Stubenvoll dem Weltverband damals eine GM-Norm gemeldet, wohl auch, weil er eine Ausnahmeregelung im Fide-Handbuch missverstand.

"Ich habe 2016 über unseren Hauptschiedsrichter beim Deutschen Schachbund nachfragen lassen", erzählt Pähtz am Telefon. Denn sie selbst zweifelte an der Korrektheit der Norm: "Aber der Hauptverantwortliche der Fide hat sie bestätigt." Damit schien alles klar zu sein, über fünf Jahre spielte sie somit im Glauben, zwei der drei nötigen Normen in der Tasche zu haben. Auch 2021 beim Grand Swiss in Riga, den sie schon nach der siebten von elf Runden als "Turnier meines Lebens" bezeichnete. Am Ende wurde sie Zweite, hatte 7,5 Punkte geholt, sich für den wichtigen Fide Grand Prix qualifiziert - und noch eine Großmeisternorm erzielt. Scheinbar ihre dritte. Es folgten Schlagzeilen (auch die SZ berichtete), Glückwunsch-Tweets, sogar vom Weltverband selbst, und der Eintrag ins Goldene Buch ihrer Heimatstadt Erfurt.

Die Fide überprüft Großmeisternormen erst, wenn der Antrag auf den GM-Titel vorliegt

Eigentlich ist die Verleihung des Großmeistertitels durch die Fide nach der dritten Norm Formsache. Nicht so bei Elisabeth Pähtz. Denn kurz nach dem Grand Swiss kamen erneut Zweifel an dieser zweiten Norm von 2016 auf. Der Deutsche Schachbund (DSB) stellte sich hinter Pähtz und verwies auf die damalige Bestätigung der Norm durch die Fide; der Weltverband bestand darauf, erneut zu prüfen. Er legte dabei ein Problem der eigenen Praxis offen: Über Großmeisternormen wird erst abschließend entschieden, wenn ein Antrag auf den Großmeistertitel vorliegt.

Das Verfahren zog sich, die Entscheidung wurde immer wieder vertagt. Im August dann sagte Fide-Präsident Arkadi Dworkowitsch bei der Generalversammlung: "Spielerinnen sollten nicht für Fehler von Offiziellen verantwortlich gemacht werden." Die Norm war formal wohl ungültig, der Großmeistertitel solle Pähtz aber trotzdem verliehen werden, so der Tenor - und so jetzt auch die Entscheidung. Die Fide hat den Großmeistertitel für Elisabeth Pähtz endgültig bestätigt. Bereits einige Wochen zuvor beschloss sie zudem, dass eine Norm zukünftig endgültig ist, wenn sie drei Jahre nicht angefochten wurde.

"Ich bin sehr erleichtert", sagt Pähtz, das ständige Hin und Her in den letzten Monaten habe sie stark belastet: "Ich hatte sportlich ein ziemlich schlechtes Jahr und bin froh, dass ich jetzt wieder ohne diesen Druck spielen kann." Weihnachten in Kasachstan kann also kommen.