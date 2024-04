Unruhe beim FC Chelsea trotz eines dominanten Sieges. 6:0 hatten die Blues den FC Everton geschlagen, in Erinnerung blieb allerdings der Streit um die Ausführung eines Elfmeters. Nur mit Mühe konnte Kapitän Connor Gallagher seine Kollegen Noni Madueke und Nicolas Jackson in die Schranken weisen: Beide wollten dem benannten Schützen Cole Palmer den Ball entreißen. Zuvor hatte der 21-Jährige schon mit dem schnellsten Hattrick in der Premier-League-Geschichte geglänzt, auch den Elfmeter verwandelte er dann.