Die fünfmalige deutsche EiskunstlaufMeisterin Nicole Schott, 25, hat zum Auftakt der olympischen Saison bei der Finlandia Trophy in Espoo nur den 17. Platz mit 161,23 Punkten belegt. Das Kurzprogramm gelang ihr ohne Fehler, allerdings war die Sprungkombination aus dreifachem und doppeltem Toeloop zu wenig anspruchsvoll. In der Kür glückten ihr drei dreifache Sprünge, bei zwei weiteren stürzte sie. Schott, die in Oberstdorf trainiert, hatte in der vergangenen Saison einen deutschen Startplatz in der olympischen Frauen-Konkurrenz gesichert, sie muss diese Leistung aber in diesem Winter bestätigen. Auf dem Siegertreppchen landeten die drei russischen Läuferinnen: Kamila Walijewa mit 249,24 Punkten vor Jelisaweta Tuktamyschewa (233,30) und Alena Kostornaja (218,83).