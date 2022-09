Die Deutsche Eislauf-Union steckt in einer Führungskrise. Bei der Mitgliederversammlung in München konnte kein neues Präsidium gewählt werden. Die drei gewählten Kandidaten Larissa Vetter, Andreas Wagner und Benjamin Blum nahmen die Wahl am Samstag nicht an, teilte die DEU ohne Nennung der Gründe mit. Vetter, Wagner und Blum hatten vorher angekündigt, nur zur Verfügung zu stehen, wenn ihr komplettes Team gewählt wird. Damit hatten sie auf die Ankündigung von Stefan Steinmetz (Essen) reagiert, der seine Kandidatur mit der Maßgabe verknüpft hatte, im Falle einer Wahl die DEU nur mit Wagner und Ex-Sportdirektor Udo Dönsdorf als Vizepräsidenten im Block führen zu wollen. Nun bleibt das bisherige Präsidium mit dem seit 2006 amtierenden Dieter Hillebrand und den beiden Vizepräsidenten Florian Gerlach und Reinhard Ketterer, die nicht mehr zur Wahl angetreten waren, vorerst weiter in seinen Funktionen. Eine erneute Wahl wurde auf die außerordentliche Mitgliederversammlung am 29. Oktober in Dortmund vertagt.