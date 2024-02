Auch zwei Jahre nach den Olympischen Spielen von Peking kommt es im Fall der wegen Dopings gesperrten russischen Eiskunstläuferin Kamila Walijewa weiter zu Verwerfungen: Kanadas Eiskunstlauf-Team der Winterspiele 2022, der Verband Skate Canada und das kanadische Olympisches Komitee COC haben beim Internationalen Sportgerichtshof Cas Einspruch gegen die Wertung der Internationalen Eislaufunion (Isu) eingelegt. Die ISU hatte am 30. Januar entschieden, Russland trotz der Vierjahressperre gegen Walijewa nicht vom Teamwettbewerb zu disqualifizieren. Die Isu legte vielmehr fest, dem in Peking auf dem Eis siegreichen russischen Team allein die Wertung Walijewas abzuerkennen. Dies führte dazu, dass die Russen vom Gold- auf den Bronzerang fielen. Die Kanadier blieben dadurch auf Rang vier, sie wollen nun Bronze am Grünen Tisch. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) solle die Medaillen entsprechend vergeben.