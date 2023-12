Die Paarläufer Minerva-Fabienne Hase und Nikita Wolodin haben bei den deutschen Eiskunstlauf-Meisterschaften erwartungsgemäß den ersten Titel gewonnen. Für ihre Kür am Samstag und ein fehlerfreies Kurzprogramm am Tag zuvor im Wellblechpalast im Sportforum Berlin erhielt das Duo insgesamt 218,77 Punkte. In der vergangenen Woche hatten Hase und ihr aus St. Petersburg stammender Partner das Grand-Prix-Finale in Peking gewonnen. "Es ist der erste Meistertitel für uns. Wir wollten uns vor heimischen Publikum gut präsentieren", sagte Hase. Bei den Europameisterschaften im Januar in Kaunas in Litauen gehört das erst seit einem Jahr zusammen laufende Paar nun zu den Favoriten. Die EM-Dritten und Titelverteidiger Annika Hocke/Robert Kunkel aus Berlin hatten ihre Teilnahme wegen einer Rückenverletzung Kunkels ebenso wie das Grand-Prix-Finale zuvor verletzungsbedingt absagen müssen.