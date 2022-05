Die Eishockey-Auswahl Kanadas hat die Chance auf die erfolgreiche Titelverteidigung bei der Eishockey-Weltmeisterschaft gewahrt. Trotz eines 0:3-Rückstands setzte sich der 27-malige Champion im finnischen Tampere mit 4:3 (0:2, 0:1, 3:0) nach Verlängerung gegen Schweden durch und zog ins Halbfinale ein. Erst im Schlussdrittel machten die Kanadier den Rückstand wett, zwei Tore fielen in der 59. Minute. Drake Batherson erzielte nach 43 Sekunden in der Verlängerung das Siegtor. Am Samstag spielt Kanada im Halbfinale um den Einzug ins Endspiel gegen Tschechien, das sich gegen Deutschland durchgesetzt hatte. Mit einer weiteren Goldmedaille könne die Nordamerikaner alleiniger Rekordweltmeister vor Russland werden, das ausgeschlossen wurde.

Im zweiten Halbfinale trifft Gastgeber Finnland auf die USA. Die finnischen Olympiasieger hatten sich nach langem Kampf gegen den Olympia-Dritten Slowakei mit 4:2 durchgesetzt. Die Amerikaner bezwangen die Schweiz zeitgleich überraschend klar mit 3:0 Toren. Die Eidgenossen hatten zuvor in der deutschen Gruppe als souverän Erster als einziges Team alle Vorrundenspiele gewonnen.