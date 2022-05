Die beiden früheren NHL-Profis Tom Kühnhackl und Tobias Rieder stehen Bundestrainer Toni Söderholm für die Eishockey-WM in Finnland (13. bis 29. Mai) nicht zur Verfügung. "Die sind definitiv nicht dabei", sagte Söderholm am Freitag in Schwenningen nach der ersten Trainingseinheit der DEB-Auswahl. Genaue Gründe für den Ausfall der aktuell in Schweden spielenden Profis nannte der Finne nicht. Kühnhackl, Stanley-Cup-Sieger mit den Pittsburgh Penguins 2016 und 2017, und Rieder waren bei der WM im vergangenen Jahr in Riga mit dem DEB-Team ins Halbfinale eingezogen und am Ende Vierter geworden. Söderholms Kader nimmt in Schwenningen immer mehr Formen an. Insgesamt zehn neue Spieler, darunter das NHL-Trio mit Torhüter Philipp Grubauer (Seattle Kraken), Moritz Seider (Detroit Red Wings), Tim Stützle (Ottawa Senators) und Kapitän Moritz Müller sind vor dem letzten Härtetest zum Team gestoßen.