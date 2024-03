Eishockey:Ingolstadt scheitert an den Pinguins

Der ERC Ingolstadt ist im Viertelfinal-Playoff der Deutschen Eishockey Liga (DEL) krachend an den Fischtown Pinguins aus Bremerhaven gescheitert. Am Sonntagnachmittag verloren die Oberbayern auch die vierte Partie gegen den Sieger der Hauptrunde, davon die zweite in eigener Halle. Damit ist der ERC mit einem Gesamtscore von 0:4 ausgeschieden.