Die deutschen Eishockeyspielerinnen haben sich bei der Weltmeisterschaft in den USA vorzeitig den Sieg in der schwächer besetzten Gruppe B gesichert und das Ziel Viertelfinale locker erreicht. Gegen Schweden setzte sich das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod und 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) durch; es war der dritte Sieg im dritten Spiel. Franziska Feldmeier erzielte in Utica im US-Bundesstaat New York in der 49. Minute das Tor des Tages, Torfrau Sandra Abstreiter parierte sämtliche 32 Schüsse der Skandinavierinnen. Letzter Gruppengegner ist am Dienstag um 17 Uhr die Auswahl Chinas. Als Sieger der Gruppe B trifft Deutschland im Viertelfinale auf den Dritten aus Staffel A und geht damit den Favoriten, Weltmeister USA und Olympiasieger Kanada, aus dem Weg.