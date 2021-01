Von Christian Bernhard

Der EHC Red Bull München hat am Freitagabend ein Offensivspektakel gegen den ERC Ingolstadt mit 4:6 verloren. "Hinten waren wir nicht sicher genug", sagte EHC-Stürmer Justin Schütz nach der zweiten Niederlage in Serie in der Deutschen Eishockey Liga. Münchens Offensivstärke repräsentierte Verteidiger Zach Redmond, der Mark Voakes erst das 1:0 auflegte (3.) und dann so abzog, dass Chris Bourque zum 2:2 abfälschen konnte (17.). Defensiv ließ der EHC aber einiges zu. Philip Gogulla sagte bereits nach den zwei Gegentoren durch Mirko Höfflin (8.) und Wayne Simpson (10.): "Für meinen Geschmack sind wir hinten ein bisschen zu weit offen." Das blieben die Münchner. Frederik Storm (25.) und Brandon Defazio (26.) schossen die Gäste zu einer 4:2-Führung, die von den Münchnern in nur 49 Sekunden ausgeglichen wurde: Trevor Parkes traf mit einem platzierten Schlenzer, Yasin Ehliz mit einer Direktabnahme (beide 37.). Justin Feser (57.) und erneut Simpson (60.) machten aber den Gästesieg perfekt.