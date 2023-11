Eishockey:Champions-League-Aus für Meister München

Nach dem Aus in der Champions League richteten die Eishockey-Profis des EHC Red Bull München den Blick nach vorne. "Am Ende war es knapp und natürlich ist es ärgerlich, so zu verlieren. Jetzt sind wir raus, aber nächstes Jahr werden wir wieder angreifen", sagte Angreifer Patrick Hager. Die Münchner verloren am Mittwochabend das Rückspiel beim Schweizer Champion Genève-Servette HC mit 1:3 (1:0, 0:1, 0:2). Vor 5527 Zuschauern stand es lange 1:1, was nach dem 3:2 im Hinspiel zum Weiterkommen gereicht hätte. Andrew MacWilliam hatte München im ersten Abschnitt in Führung gebracht. Zwei Gegentreffer im Schlussdrittel aber ließen die Eidgenossen jubeln und sorgten für das Aus der Bayern.