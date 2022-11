Von Christian Bernhard

Der EHC Red Bull München geht als Tabellenführer der Deutschen Eishockey Liga (DEL) in die Länderspielpause. Das von Trainer Don Jackson betreute Team gewann am Dienstag sein Auswärtsspiel bei den Kölner Haien nach einem lange souveränen Auftritt mit 3:2 und hielt so vor der Pause für den Deutschland Cup die Verfolger aus Ingolstadt, Mannheim und Bremerhaven auf Distanz. "Ob 3:0 oder 3:2 macht keinen Unterschied", sagte Nationalspieler Andreas Eder, nachdem die Münchner bis in die Schlussphase mit 3:0 geführt hatten. Für den EHC war es der vierte Sieg in den vergangenen fünf Partien.

Filip Varejcka bescherte den Gästen einen Start nach Maß, als er Haie-Torhüter Mirko Pantkowski nach nur 107 Sekunden überwand. Bei den Münchnern hatte sich die Personallage im Vergleich zu ihrem Spiel gegen Straubing, das sie krankheits- und verletzungsbedingt ohne neun Stammspieler hatten beenden müssen, entspannt. Die erkrankten Eder, Jonathon Blum, Daryl Boyle und Danny aus den Birken kamen zurück, dafür musste Jackson diesmal auf die Angreifer Trevor Parkes und Ben Smith verzichten.

Das merkte man dem Münchner Spiel allerdings nicht an. Offensiv agierten sie druckvoll, defensiv aufmerksam. Austin Ortega mit einem abgefälschten Schuss in Überzahl und Eder mit einem erfolgreichen Alleingang bescherten den Gästen im Mitteldrittel eine 3:0-Führung. "Wir spielen sehr konsequent", konstatierte EHC-Angreifer Justin Schütz bei Magentasport. Im Schlussdrittel überstanden die Münchner eine Drei-gegen-Fünf-Unterzahlsituation, ehe es in der Schlussphase nach den Kölner Toren von David McIntyre (52.) und Maximilian Kammerer (56.) noch mal spannend wurde.