DFB-Pokal-Finalist Eintracht Frankfurt bereitet sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge bereits auf eine Zukunft ohne Torjäger Randal Kolo Muani vor. Laut des Senders Sky und weiterer Quellen soll sich der Fußball-Bundesligist besonders für Moussa Dembélé von Olympique Lyon interessieren. Der 26-Jährige und sein Management haben demnach bereits Gespräche mit den Verantwortlichen der Frankfurter geführt.

Dembélés Vertrag bei Lyon läuft im Juni aus, er wird allerdings auch von anderen Vereinen umworben. "Frankfurt ist ein großer Verein in der Bundesliga mit einer großen Fangemeinde. Wir ziehen diese Option in Betracht und bewerten sie", wurde Dembélés Agent Mamadi Fofana von Sky am Dienstag zitiert. Die Eintracht fürchtet bereits nach der ersten Saison des Stürmers in Hessen einen Abschied von Kolo Muani, der wegen seiner herausragenden Leistungen im Frankfurter Trikot bei Spitzenklubs wie Paris Saint-Germain und dem FC Bayern gehandelt wird. Der Vertrag des französischen Nationalspielers läuft bis Sommer 2027, es wird daher im Falle eines frühzeitigen Wechsels eine Ablöse von rund 100 Millionen Euro erwartet.

Dass die Eintracht einen Abgang Kolo Muanis nur intern auffängt, gilt als unwahrscheinlich. Zwar stehen in Rafael Borré und Lucas Alario zwei weitere starke Mittelstürmer im Kader, jedoch gelten beide ebenfalls als Wechselkandidaten. Der Kolumbianer Borré war in der Saison 2021/22 noch Stammspieler und wichtiger Bestandteil des Frankfurter Siegerteams in der Europa League. Im Finale gegen die Glasgow Rangers hatte Borré das 1:1 erzielt und später den entscheidenden Elfmeter verwandelt.