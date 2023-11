Daniel Scherning, neuer Trainer bei Eintracht Braunschweig

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat Daniel Scherning als neuen Trainer verpflichtet. Der 40-Jährige soll den niedersächsischen Traditionsklub vor dem Abstieg bewahren. Der ehemalige Osnabrücker und Bielefelder Trainer erhält nach Angaben des Vereins vom Dienstag einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 mit Optionen für die 2. Bundesliga und die 3. Liga. Scherning tritt die Nachfolge von Jens Härtel an, der am 23. Oktober gehen musste. In den beiden vergangenen Spielen gegen Fortuna Düsseldorf (1:4) und im Niedersachsen-Derby bei Hannover 96 (0:2) hatte Marc Pfitzner die Mannschaft betreut.