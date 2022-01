Die Niederlagenserie des EHC Red Bull München hat sich auch zu Beginn des neuen Jahres fortgesetzt. Am Sonntag verlor der EHC sein Auswärtsspiel bei den Grizzlys Wolfsburg mit 3:4 nach Penaltyschießen und kassierte damit die fünfte Niederlage in Serie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). "Wir sind alle enttäuscht, dass es gerade so läuft", sagte EHC-Angreifer Justin Schütz bei Magentasport: "Wir müssen auf jeden Fall aus diesem Loch rauskommen." Münchens Trainer Don Jackson musste auch beim Tabellenzweiten auf die Stürmer Yasin Ehliz, Frederik Tiffels (beide krank) und Frank Mauer (Unterkörperverletzung) verzichten. Dafür feierte der am Silvestertag verpflichtete Verteidiger Andrew O'Brien sein Debüt. Der EHC geriet gegen die formstarken Wolfsburger dreimal in Rückstand, glich aber dank Ben Smith (15.), Daryl Boyle (38.) und Trevor Parkes (53.) dreimal aus. Im Penaltyschießen traf Wolfsburgs Garrett Festerling zur Entscheidung. Am Dienstag empfängt der EHC Tappara Tampere (Finnland) zum Halbfinal-Hinspiel in der Champions Hockey League (CHL).