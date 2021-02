Der EHC München hat den kanadischen Stürmer Andrew Ebbett, 38, verpflichtet. Damit reagiert der Tabellendritte der Südgruppe der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auf den Ausfall seines Angreifers Derek Roy und den Weggang des Centers Kalle Kossila, der von der Toronto Maple Leafs nach Nordamerika zurückbeordert wurde. Ebbett spielte zuletzt für den SC Bern in der Schweiz. In der NHL absolvierte er 243 Partien (27 Tore, 47 Assists) für sechs Vereine. "Andrew ist perfekt geeignet, Kossila zu ersetzen. Er bringt viel wertvolle Erfahrung mit und hat mehrfach bewiesen, dass er Gewinnermentalität besitzt. Seine Vergangenheit spricht für sich selbst", sagte Münchens Trainer Don Jackson. Ebbett freut sich, "auch in diesem Jahr um den Gewinn einer Meisterschaft mitspielen zu können".