Der EHC Red Bull München ist denkbar schlecht in seine Spiele gegen die Nord-Teams der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gestartet. 24 Stunden nach der 2:3-Niederlage in Düsseldorf verlor die Mannschaft von DEL-Rekordtrainer Don Jackson am Dienstagabend bei den Iserlohn Roosters deutlich, 3:8 (2:2, 1:3, 0:3). Die Münchner gerieten früh 0:2 in Rückstand, glichen diesen aber dank der Treffer von Trevor Parkes (14., in Überzahl) und Daryl Boyle (16.) noch im ersten Drittel aus. Auch den dritten Rückstand egalisierte der EHC, Yasin Ehliz traf erneut in Überzahl (25.). Doch die defensiven Unzulänglichkeiten bestimmten an diesem Abend das Münchner Spiel, weshalb EHC-Torhüter Danny aus den Birken bereits nach 31 Minuten sein fünftes Gegentor hinnehmen musste. Die Iserlohner waren durch einen Doppelschlag innerhalb von 34 Sekunden wieder auf 5:3 davonzogen. "Defensiv ist das heute wieder mal ein sehr schwaches Spiel von uns", sagte Stürmer Justin Schütz nach dem Mitteldrittel. In den letzten 20 Minuten machten die Münchner Druck, die Tore machten aber erneut die Iserlohner.