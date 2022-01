Die Champions Hockey League (CHL) hat das Halbfinale zwischen Tappara Tampere und dem EHC München nach der Absage des Hin- und Rückspiels neu angesetzt. In Absprache mit den beiden Klubs hat das Covid-19-Komitee der CHL entschieden, die Vorschlussrunde in nur einem Spiel auszutragen. Diese Begegnung findet am 25. Januar in Tampere statt. Im Endspiel am 1. März tritt Rögle BK aus Schweden zu Hause gegen den Sieger des Duells zwischen München und Tampere an.