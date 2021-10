Fußball-Drittligist Würzburger Kickers hat zum Einstand des neuen Trainers Danny Schwarz 1:1 (1:1) bei Viktoria Köln gespielt. Der gastgebende Tabellen-18. begann gegen die auf Rang 19 stehenden Unterfranken dominant und ging bereits in der 14. Minute in Führung: Maximilian Rossmann traf nach einem Eckstoß völlig ungedeckt per Kopf. Doch die Würzburger waren nicht lange beeindruckt und kamen durch Marvin Pourié nach Vorlage von Ryan Adigo zum Ausgleich (26.). "Das war schon auch für mich ein Brustlöser", sagte der als Torjäger verpflichtete Pourié nach seinem ersten Treffer der Saison bei Magentasport. "Nach den letzten beiden Spielen waren wir zurecht down, die letzten zwei Wochen waren ziemlich wild - wir können heute zufrieden sein mit dem Resultat." Schwarz habe "versucht, so gut wie möglich das Selbstbewusstsein zurückzugeben", berichtete Pourié, "ich glaube, das hat man erkannt". In der Tat traten auch seine Würzburger Teamkollegen nach dem Ausgleichstreffer couragierter und selbstbewusster auf.

Der aus dem Trainerstab des FC Bayern München gekommene Schwarz zeigte sich sehr zufrieden mit seiner Premiere. "Ich glaube, die Mannschaft hat heute ein sensationelles Spiel gemacht nach diesem schnellen Nackenschlag", meinte er. "Mit ein bisschen Glück können wir sogar einen dreckigen Dreier mitnehmen, aber so war es ein Schritt in die richtige Richtung." In der zweiten Hälfte übernahm die Viktoria zwar wieder die Kontrolle über das Spiel und hatte viel Ballbesitz, doch nun verteidigten die Kickers deutlich besser als in der Anfangsphase. Bei der besten Chance der Kölner, einem Kopfball von Simon Handle, rettete Würzburgs Torwart Hendrik Bonmann das Remis mit einer sehenswerten Parade (70.). Für die Kickers geht es am Samstag (14 Uhr) mit einem Heimspiel gegen Türkgücü München weiter.