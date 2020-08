Fußball-Drittligist SpVgg Unterhaching gibt Florian Dietz für eine Saison auf Leihbasis an den 1. FC Köln II ab. Der Stürmer war im Sommer 2019 von Werder Bremen II zur SpVgg gewechselt. "Wir sehen in Florian weiterhin enormes Potenzial", sagt Unterhachings Sportleiter Claus Schromm. "Für seine Entwicklung braucht er aber mehr Spielminuten und Tore. Wir hoffen, dass er in Köln den nächsten Schritt macht." Vergangene Saison kam der 22-Jährige auf 20 Einsätze in der dritten Liga.