Ein paar Zeilen war die Sache dem ehemaligen Investor dann doch wert: Hasan Kivran hat sich erstmals im Jahr 2022 öffentlich geäußert - und auf Instagram über seinen Ausstieg aus dem "Herzensverein" Türkgücü München geschrieben, den er sechs Jahre "mit Leidenschaft, Energie und Geld" unterstützt habe. Die jüngste Entwicklung "mit Verbänden, der Stadt, Sponsoren und Zuschauern" habe ihn zum Aufhören bewogen. Die Perspektive habe sich sowohl "sportlich als auch strukturell" verschlechtert, der Rückhalt aus der "Community" habe gefehlt. Er schloss mit kryptischen Worten, die eine wie auch immer geartete Rückkehr nahelegen, denn es gehe "immer weiter". Einige wolle er "künftig auf meine Reise mitnehmen". Kivran hatte schon längere Zeit einen Ausstieg geplant, seine Zahlungen Mitte Januar dann eingestellt, den Klub in die Insolvenz und Dutzende Angestellte in die Arbeitslosigkeit geschickt. Nun erklärte er, er werde "alles daran setzen, den Verein reibungslos an meinen Nachfolger zu übergeben" und sich "dafür einsetzen", dass Türkgücü 2022/23 in der Regionalliga spielen könne.