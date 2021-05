Fußball-Drittligist Türkgücü München hat für die kommende Saison Leroy-Jacques Mickels vom Ligakonkurrenten MSV Duisburg verpflichtet. "Er ist ein Spieler, der in entscheidenden Situationen den Unterschied ausmachen kann", sagt Geschäftsführer Max Kothny über den 25-jährigen Flügelstürmer. Er bringe "hohes Tempo und einen guten Abschluss" mit. Mickels wurde im Nachwuchs von Borussia Mönchengladbach ausgebildet und hat insgesamt 54 Drittliga-Partien für die Zebras bestritten, allerdings war er nach einer langwierigen Oberschenkelverletzung im vergangenen Herbst kein Stammspieler in der vergangenen Spielzeit. Türkgücü will in zwei Wochen in die Saison-Vorbereitung starten und tritt zugleich in der zweiten Junihälfte im bayerischen Verbandspokal an.