Der vom Abstieg bedrohte Drittligist 1. FC Magdeburg hat sich von Trainer Claus-Dieter Wollitz getrennt. Nach der 1:3-Niederlage in Rostock wurde der 54-Jährige freigestellt. Der frühere Profi Thomas Hoßmang, 53, übernimmt das Coaching bis Saisonende. "Wir befinden uns in einer sportlich bedrohlichen Situation", sagte Geschäftsführer Mario Kallnik. Hoßmang, seit 2014 Leiter von Magdeburgs Nachwuchsabteilung, soll am Samstag gegen Viktoria Köln debütieren. Wollitz war erst im Januar als Nachfolger von Stefan Krämer von Energie Cottbus gekommen. Er sicherte nach dem Re-Start, den Magdeburg verhindern wollte, nur vier Punkte aus vier Spielen. Durch das 3:0 des Halleschen FC gegen Waldhof Mannheim hat Magdeburg nur noch einen Punkt Vorsprung auf die Abstiegszone. Halle hatte seinerseits mit dem zweiten Trainerwechsel der Saison Erfolg. Der Sieg gegen Mannheim gelang nach der Entlassung von Ismail Atalan und der Verpflichtung des neuen Coachs Florian Schnorrenberg.