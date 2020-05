Die Saison der dritten Liga soll nach den neuen Planungen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am 30. Mai fortgesetzt werden. Das erklärte Generalsekretär Friedrich Curtius am Dienstag. Notfalls könne der Betrieb auch bis zum 15. oder sogar 31. Juli gehen. Noch stehen jedoch Genehmigungen durch die Politik aus. Am Dienstag erklärte die bayerische Regierung immerhin, dass Drittliga-Spiele wieder möglich seien; in anderen Bundesländern ist das noch ungeklärt.

Die 20 Vereine der Liga sind tief zerstritten in der Frage, ob es überhaupt weitergehen soll. Nach einem positiven Coronatest beim Chemnitzer FC bekräftigten ebenfalls am Dienstag Halle und Magdeburg ihre Forderung nach einem Saisonabbruch. Der DFB war zuletzt von seinem ursprünglichen Plan abgerückt, den seit Mitte März ausgesetzten Spielbetrieb am 26. Mai aufzunehmen. Viel Spielraum nach hinten hat der Verband angesichts noch elf ausstehender Spieltage nicht. "Wenn wir bis zum 15. Juni nicht starten können, ist ein Saisonende auf dem Platz unrealistisch", sagte Curtius.