Aufstiegsfavorit SG Dynamo Dresden hat die Tabellenführung in der dritten Fußballliga gefestigt. Die Sachsen setzten sich am Samstag nach zweimaligem Rückstand bei Viktoria Köln mit 4:2 (0:1) durch. Lucas Cueto brachte die Rheinländer schon in der 3. Minute durch einen Handelfmeter in Führung, Christoph Daferner glich zunächst aus (59.). In der 65. Minute glitt Dynamo-Torwart Kevin Broll ein eher harmloser Schuss von Cueto durch die Hände, Dresden ließ sich aber nicht aus der Ruhe bringen und drehte durch Philipp Hosiner (72., Handelfmeter) und Pascal Sohm (78., 89.) die Partie.

Mit 35 Punkten nach 17 Spieltagen steht die Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski weiterhin klar an der Spitze der Liga, sieben Zähler vor dem FC Ingolstadt. Die Schanzer trennten sich im Verfolgerduell mit dem 1. FC Saarbrücken 3:3 (3:2). Für den stark in die Saison gestarteten Aufsteiger Saarbrücken ist es zwar die sechste sieglose Partie in Serie, mit 26 Punkten bleiben die Saarländer aber oben mit dabei.

Der 1. FC Kaiserslautern holte sich mit dem 2:0 (2:0) beim KFC Uerdingen den dritten Saisonerfolg und verließ mit 18 Zählern zumindest vorerst die Abstiegsränge. In die Abstiegszone rutschte dagegen der VfL Lübeck. Der Aufsteiger verlor gegen den von Ex-Nationalspieler Torsten Frings trainierten SV Meppen mit 0:2 (0:1). Vorjahresmeister FC Bayern München II trennte sich von der SpVgg Unterhaching mit 1:1 (1:1). Bayern-Stürmer Jann-Fiete Arp erzielte dabei einen sehenswerten Freistoßtreffer (45.+2).

Zum Auftakt des Spieltags gelang dem TSV 1860 München am Freitagabend nach einem 0:2-Rückstand noch ein 2:2 gegen den SV Wehen Wiesbaden. Das für Samstag geplante Spiel zwischen dem Halleschen FC und dem SV Waldhof Mannheim war wegen eines positiven Corona-Tests im Funktionsteam des HFC kurzfristig abgesagt worden