Überraschend hat die SpVgg Bayreuth das bayerische Drittliga-Duell gegen den FC Ingolstadt gewonnen. In einer umkämpften Partie mit zehn gelben Karten und einer gelb-roten für Bayreuths Eroll Zejnullahu (83.) erzielte Markus Ziereis das frühe 1:0-Siegtor (17.). "Wir haben alles vermissen lassen, was in der dritten Liga gefordert wird", sagte Ingolstadts Kapitän Tobias Schröck, der nach seiner Syndesmoseverletzung im vergangenen September erstmals wieder mitwirken konnte. Während die Oberfranken nun punktgleich mit dem FSV Zwickau sind, der auf dem rettenden 16. Platz steht, verlieren die Oberbayern allmählich den Anschluss zu den Aufstiegsrängen.

1860 München ist zum Auftakt der Rückrunde an diesem Montag im Einsatz, zu Hause gegen Dynamo Dresden (19 Uhr). Trainer Michael Köllner, dessen Engagement bei den Löwen im Falle einer Niederlage auf der Kippe steht, hat fast den gesamten Kader zur Verfügung. Fragezeichen stehen hinter den Einsätzen von Martin Kobylanski und Erik Tallig.